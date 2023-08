„Die Menschen stehen mit dem Rücken zur Wand“

Für AK-Präsident Bernhard Heinzle sind diese Zahlen ein weiterer Beleg dafür, dass die Axt längst am Baum ist: „Das Wohnthema wird immer mehr zur unüberwindbaren Hürde für die Menschen in Vorarlberg. Es muss endlich Lösungen und Entscheidungen geben, die den Bürgerinnen und Bürgern und nicht den Investoren helfen!“ Und diese Lösungen müssen schnell her, denn die Lage spitzt sich zunehmend zu: Mit Juli standen bei vielen Mieterhöhungen um 5,5 Prozent an - es ist der bereits vierte Aufschlag in den vergangenen Monaten.