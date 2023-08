Wer für den Transport mit der Rettung blecht

Ob der Transport mit der Rettung in das nächstgelegene Krankenhaus kostenlos oder mit Selbstbehalt ist, das kommt ganz auf die Versicherung an. Das musste vor kurzem eine Tiroler Pensionistin feststellen, die eine Rechnung für den Transport bekam. Kurios in Tirol: Wer gar nicht versichert ist, zahlt gewiss nichts.