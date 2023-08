McConaughey hadert: Hollywood oder doch Politik?

McConaughey hat sich in den letzten Jahren verstärkt in der Politik engagiert und nach einer Schießerei an einer Grundschule in seiner Heimatstadt Uvalde, in Texas, im Jahr 2022 sogar mit US-Präsident Joe Biden über eine Waffenreform diskutiert. Der Schauspieler ist sich jedoch nicht sicher, ob seine Zukunft im Amt, oder doch wie bisher in Hollywood liegt.