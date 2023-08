28 Millionen Euro für desolates CityCenter

Mehr als vier Millionen für Haus in Zell/See

Bei den Privatimmobilien wurde ein Einfamilienhaus samt Pool in Zell am See um 4,1 Millionen zum wertvollsten Verkauf in Salzburg. Deutlich jedoch hinter Eigentümerwechseln im Bezirk Kitzbühel/Tirol. Eine Dachgeschoßwohnung wurde dort etwa um 11,7 Millionen Euro verkauft, ein Einfamilienhaus um 11,6 Millionen Euro.