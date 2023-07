Ukrainer belegten bisher 30.500 Deutschkurs-Plätze

Raab: „Deutsch und Arbeit als Schlüssel für Integration“

Rund 100.000 ukrainische Vertriebene sind seit Anfang des russischen Angriffskriegs am 24. Februar 2022 in Österreich erfasst worden. 69.000 Ukrainerinnen und Ukrainer halten sich derzeit in Österreich auf, wovon sich 4500 aktuell in einem ÖIF-Deutschkurs befinden.