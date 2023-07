„Hab’ geträumt, heute kommt mein Papa zurück“

„Ich hab’ geträumt, heute kommt mein Papa wieder zurück“ - völlig aufgelöst lief die fünfjährige Marie die Stufen herunter, in die Arme ihrer Mama Bettina. Aber ihr Papa kommt nicht mehr zurück. Vor zwei Wochen war Josef A. (31) bei Mäharbeiten am steilen Hang mit dem Traktor in Laussa in den Tod gestürzt.