Hinter den Kulissen bei Jesus Christ Superstar

Mit Kinderzeichnung zur Musical-Aufführung

Zur Erinnerung: Im Frühjahr rief die „Tiroler Krone“ erneut zur Muttertagsaktion auf. In Anlehnung an das diesjährige Musical lautete das Motto: Male deinen persönlichen Superstar! Gesagt, getan! Anfang Mai trudelten unzählige Meisterwerke in unserer Redaktion ein – die besten Künstler, ausgewählt von einer Fachjury, durften sich Samstag über einen Blick hinter die Kulissen freuen.