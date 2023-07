Esst mehr Eis!

Zufällige Alltagsbeobachtungen sind eigentlich nicht weiter erwähnenswert, aber als kürzlich zwei in blaue Fußballtrikots gewandete gleichaltrige Buben an einer Eisdiele (heißt das noch so?) in der Vorarlberger Landeshauptstadt den Ankauf von Speiseeis in Erwägung zogen, wurde es tatsächlich interessant. Der eine, auf dessen Rücken der Name „Mbappé“ prangte, leistete sich drei Kugeln der süßen Versuchung, während der andere mit dem Rückenaufdruck „Meusburger“ sich mit zwei Bolla zufriedengab oder zufriedengeben musste, wer weiß das schon. Überraschend ist das nicht, denn der echte Kylian Mbappé könnte, sofern er ein obszönes Angebot aus Saudi-Arabien annehmen sollte, täglich Eis für 1,92 Millionen Euro vertilgen, was für Angehörige gleich welcher Meusburger-Familie auch künftig keine Option sein dürfte.