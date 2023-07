Entsetzen über Sex-Tod von Manati-Bullen „Hugh“

Als der Manati-Bulle (Rundschwanzseekuh) „Hugh“ im April in einem Aquarium in Saratsota in Florida mit 38 Jahre starb, herrschte große Trauer. Nachdem jetzt das Obduktionsergebnis veröffentlicht wurde, Entsetzen. Denn das 38-jährige Tier ist nach „intensivem Geschlechtsverkehr“ mit seinem Bruder an inneren Verletzungen gestorben. Das Aquarium muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht eingegriffen zu haben.