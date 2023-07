Samuel L. Jackson wäre gern in allen Marvel-Filmen

Der 74-jährige Schauspieler, der unter anderem als Agent Nick Fury in „The Avengers“ und „Captain Marvel“ bekannt ist, hätte gern in allen Filmen des Marvel-Universums mitgewirkt. Der Hollywood-Star werde nie müde sein, Nick Fury zu spielen - „Völlig außer Frage!“ Der Schauspieler sei schon fast enttäuscht, dass er in den letzten 15 Jahren nicht in jedem Film zu sehen war.