„Krone-Schläger“ erfüllt sich Traum von der UFC

Mit 14 Jahren zog der Kampfsport Bogdan Grad in seinen Bann, 13 Jahre später steht der Grazer MMA-Fighter vor dem größten Abenteuer seines Lebens. Vermöbelte er noch vor Kurzem „Krone“-Redakteur Peter Wiesmeyer im Ring, so nimmt er es im August mit den gefürchtetsten Kämpfern der ganzen Welt auf. Abonnenten von Krone+ blicken vorab in einer Vlog-Serie (Video oben) hinter die Kulissen.