Thomas Quasthoff: „Ich war immer Diener der Musik“

Seit 1996 sind Sie Professor. Zuerst in Detmold und jetzt in Berlin. Ist das Weitergeben Ihres Wissens und Ihrer Fähigkeiten für Sie besonders wichtig?

Die Liebe dazu war immer da. Ich habe mich mit 34 beworben und wurde es mit 36. In dem Alter sehnen das andere herbei. Ich stand da in der Blüte meiner sängerischen Tätigkeit. Das Traurige ist eigentlich, dass man aufhören muss, wenn man am meisten darüber weiß. Im psychologisch-pädagogischen wie auch sängerisch-pädagogischen Sinne. Mit 65 muss man aufhören und das will ich auch so durchziehen ohne Lehrauftrag für darüber hinaus. Ich mache den Platz dann frei für Jüngere.