Etappensieger erhielt während Tour Morddrohungen!

Allerdings sei das Bild, das Fans sowie manche Fahrer vom 25-Jährigen haben, falsch, so Peetermans. „Ich hoffe, dass sich der Sturm bald legt und die Leute erkennen, was für ein guter Mensch Jasper ist. Dass er arrogant ist, ist absolut nicht wahr, die Fahrer müssen beim Sprint binnen kürzester Zeit eine Entscheidung treffen. Hinterher sieht man alles verlangsamt und kann sagen, was man hätte anders machen sollen. Für die Fahrer selbst ist es aber kein Videospiel.“