Geldbörse für Zigarettenkauf gestohlen

Die Salzburger Polizei teilte in einer Aussendung mit, dass bisher unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in ein abgestelltes Auto eingebrochen waren. Der PKW befand sich in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Zell am See. Die Unbekannten schlugen die Seitenscheibe ein und stahlen eine Geldbörse.