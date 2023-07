Dieter Bohlen und Thomas Anders keifen sich an

„You‘re my heart, you‘re my soul“ - das war mal! Beziehungsweise war dies zumindest musikalisch mal Thema, privat waren das ehemals erfolgreiche „Modern Talking“-Duo Dieter Bohlen und Thomas Anders jedoch nie die allerbesten Freunde. Eine Meinungsverschiedenheit löste zwischen den beiden Alt-Stars nun einen Streit aus, den sie zur Unterhaltung vieler in der Öffentlichkeit austragen.