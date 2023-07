„Unverschämt!“: Hansi Flick schießt gegen Kritiker

Nach den mehr als nur enttäuschenden Ergebnissen der letzten Länderspiele steht Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick ordentlich in der Kritik. Auf dem internationalen Trainerkongress in Bremen wehrte sich der 58-Jährige am Montag nun. Die Vorwürfe, er würde Spieler nicht nach deren Leistung nominieren, kommentierte der Coach als „dreist“ und „unverschämt“.