Der Osten ruft! Da sollte die Qualität reichen

Der Knöchel dick geschwollen, bandagiert - humpelnd verließ Ante Bajic den Sportclub-Platz. Was Rapids gute Laune nach dem letztlich souveränen 7:0 im Cup-Auftakt gegen Donaufeld trübte. Der Flügel wird mit einer Bänderverletzung den Liga-Start am Freitag beim LASK sicher verpassen. Dafür sollte Nenad Cvetkovic fit, wieder dabei sein. Der 27-Jährige wurde als Abwehrchef verpflichtet, soll für Ruhe sorgen, eine Schlüsselfigur in der Spieleröffnung werden. Selbst gegen den Ostligisten lief der Ball von hinten erst nach dem 3:0, als die Amateure resignierten. Dann aber blitzte bei Seidl, Mayulu und Co. das Potenzial auf.