LIVE: Welche Gegner warten auf Rapid und Austria?

Die Austria muss bereits in der zweiten Qualirunde ran. Die Veilchen empfangen am Donnerstag um 20.30 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) im Hinspiel den FK Borac Banja Luka in Wien-Favoriten. Schafft man diese Hürde, warten sieben mögliche Gegner. Die Austria befindet sich in Auslosungs-Gruppe 3 unter den ungesetzten Teams.