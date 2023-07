Donaufeld gegen Rapid Wien ab 17.45 Uhr LIVE

Im Vorjahr erreichte Rapid über einen „harten Weg“ das Endspiel in Klagenfurt, heuer wollen die Grün-Weißen nach der Zielsetzung von Barisic wieder „so weit wie möglich kommen.“ Zu Beginn gelte es aber in kleinen Schritten zu denken und die erste Runde zu überstehen. In diese geht Rapid logischerweise als klarer Favorit, die Stärken des Drittligisten Donaufeld sind allerdings bekannt. „Sie werden sich speziell auf uns vorbereiten und über zweite Bälle und Standardsituation ihre Möglichkeiten suchen“, warnte Barisic.