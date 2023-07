Zeit drängt: Länder erhöhen Druck auf den Bund

Bund hat schon zehn Termine abgelehnt

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig drohte am Wochenende in der „Krone“ mit einer Verfassungsklage. Die Länderchefs wollen Anfang September eine außerordentliche Landeshauptleutekonferenz abhalten. Finanzminister Magnus Brunner hat „an die zehn Einladungen dazu ausgeschlagen“, berichtet ein verärgerter Ländervertreter. Dabei drängt die Zeit: Im Herbst braucht es eine Einigung, denn die Länder müssen ihre Budgets erstellen. Brunner lässt ausrichten, dass Verhandlungsfortschritte in der Runde mit vier Ländervertretern einfacher seien.