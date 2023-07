Tankstellen-Räuber erlitt epileptischen Anfall

Im Saal 201 am Grazer Straflandesgericht sollte Montagvormittag der Überall auf die Jet-Tankstelle in der Grazer Körösistraße verhandelt werden. Angeklagt ist ein 19 Jahre alter Grazer. Ende Juni schrieb der Leiharbeiter, der finanziell in der Bredouille war, nachts bei seiner Freundin zu Hause spontan einen Notizzettel.