Johann Spiegelfeld: „Ich bin so, wie ich bin!“

In ihm fließt blaues Blut, nur wenige sind in den Adelskreisen so gut vernetzt, wie Johann Spiegelfeld. Das ist der Grund, warum seine ORF-Serie „Herrschaftszeiten!“ eine dritte Staffel erhält. Ab heute 21.05 Uhr geht‘s in ORF 2 los - krone.at verriet er das Geheimnis des Erfolges.