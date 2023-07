Hubschrauber holte schwer gestürzte Wanderin

Sie erlitt eine stark blutende Kopfwunde sowie Abschürfungen am Knie. Nachkommende Bergsteiger leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber „Christophorus 99“ am Bergetau gerettet und in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl geflogen.