„Melker Deklaration“ soll Forschung stärken

Medizin, Doktorat, KI

Der Polit-Pakt beinhaltet das Bekenntnis zu einer noch ausgeprägteren Zusammenarbeit der beiden Nachbarländer an der Donau im Wissenschaftsbereich sowie konkrete Forderungen an die Bundesregierung. „Erstens: Der Bund muss endlich die Medizin-Studienplätze massiv erhöhen. Zweitens: Unsere Fachhochschulen brauchen und verdienen ein Promotionsrecht, um sich im internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe weiterentwickeln zu können - also die Möglichkeit, Doktoratsstudien anzubieten. Und drittens braucht es auch mehr Forschungsinfrastruktur und Grundlagenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz, um als Österreich bzw. Europa nicht ins Hintertreffen zu gelangen. Also Chancen nutzen und gleichzeitig Risiken minimieren, dafür braucht es die Forschung“, betonen beide.