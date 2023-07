UEFA-Boss plant Besuch beim SAK-Hit gegen Sturm

Bei der Weltmeisterschaft in Katar war UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bei der Pokal-Übergabe an Superstar Lionel Messi dabei - heute könnte er am beschaulichen SAK-Platz in Welzenegg auftauchen. Der Slowene plant einen Besuch beim Cup-Hit gegen Sturm Graz, will dem slowenischen Klub in Klagenfurt die Daumen drücken. Auch einige Scouts kündigten sich an - darunter einer von Serie-A-Klub Atalanta Bergamo, der ja vor einem Jahr Rasmus Hojlund (45 Millionen Marktwert!) von den Grazern geholt hat.