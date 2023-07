Welche skurrilen Strafen mussten Sie schon zahlen?

Teuer zu stehen kam einer Korneuburgerin das Treffen mit ihrer langjährigen Freundin. Die beiden hatten sich dafür eine McDonald’s-Filiale ausgesucht. Etwas mehr als zweieinhalb Stunden verbrachten sie schließlich in dem Fast-Food-Lokal. Das Problem dabei: Die erlaubte Parkdauer beim zum Restaurant gehörenden Parkplatz liegt lediglich bei zwei Stunden. Einige Wochen später flatterte der Autobesitzerin daher ein Brief ins Haus, es wurde eine Strafe in der Höhe von 80 Euro verlangt. Ein 40-Jähriger wiederum geriet mit dem Auto seines Vaters in eine Verkehrskontrolle. Der Pensionist (72) muss als Zulassungsbesitzer 660 Euro Strafe zahlen, denn die Bremslichter seien defekt gewesen. Weil das Auto so nicht dem Kraftfahrgesetz entsprochen und er dadurch fahrlässig gehandelt habe, kam es zu der hohen Strafe. Mussten Sie auch schon mal skurrile Strafen zahlen und wenn ja, wofür und um welche Beträge handelte es sich? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!