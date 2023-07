SCU Ardagger gegen Salzburg - ab 11 Uhr LIVE

Spannend zu beobachten wird sein, ob er seinen Stammplatz links in der Vierer-Abwehrkette behaupten kann. Stefan Stangl, Patrick Farkas oder auch Daouda Guindo konnten den Leithammel in der Vergangenheit nie wirklich gefährden. Nun schickt sich der nächste an: Der 23-jährige Serbe Aleksa Terzic, aktuell noch bei der Fiorentina unter Vertrag, wechselt an die Salzach.