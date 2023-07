Kylie Jenner: „Hab mein Gesicht NICHT operiert“

Sie gab auch zu, selbst in die Falle getappt zu sein, Fotos von sich bearbeitet zu haben. „Unsere Familie ist so einflussreich, wir sollten andere darin bestärken, sich selbst mehr zu lieben!“ Schwester Khloé mischte sich daraufhin ein: „Ich war so selbstbewusst. Früher war ich mollig und in einem hautengen Kleid unterwegs - erst durch die Gesellschaft wurden diesen Unsicherheiten dann in mir geweckt!“