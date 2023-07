Wasserretter: „Niemals alleine ins Wasser gehen!“

Tipps von den Profis

Noch viele weitere mitunter lebensrettende Tipps für eine sichere Badesaison geben ehrenamtliche Rettungsschwimmer des Samariterbundes am Sonntag in drei Bädern in Niederösterreich - im Mödlinger Stadtbad von 10 bis 18 Uhr, im Freibad Groß Gerungs von 10 bis 12 Uhr sowie im Hallenbad Zwettl von 14 bis 17 Uhr. Informiert wird im Rahmen der Aktion auch über Schwimmkursangebote.