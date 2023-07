„Max wird eingeholt“: F1 bald wieder spannend?

Vor etwas mehr als einer Woche feierte Verstappen in Silverstone den sechsten Sieg in Serie und den achten in dieser Saison. Sechs oder mehr Erfolge hintereinander waren bisher erst vier Fahrern gelungen, neben Michael Schumacher auch Sebastian Vettel, Nico Rosberg und Alberto Ascari. An der Spitze steht der Deutsche Vettel, der 2013 neunmal in Serie gewann - ebenfalls im Red Bull.