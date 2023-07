Hamilton surft vor den Augen einiger Bikini-Models

„Das ist Lewis’ Privatsache. Wenn’s ihm wichtig wäre, hätte er mir wohl etwas erzählt.“ So fasste Mercedes-Teamchef Toto Wolff im Gespräch mit der „Krone“ die Gerüchte über ein mögliches Techtelmechtel mit Pop-Ikone Shakira nach dem Grand Prix von Barcelona zusammen. Dass es sich bei diesem „Date“ in einem katalanischen Fischlokal nur um ein freundschaftliches Treffen handelte, unterstreicht nun die Tatsache, dass sich die kolumbianische Sängerin („Copa Vacia“) in der Londoner Novikov Lounge Bar bei Sushi und Cocktails mit Miami-Heat-Basketballstar Jimmy Butler herzte …