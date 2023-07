Gold und Luxusuhren weg: Einbruch bei F1-Legende

Enkel ist dritter Pilot bei Haas

Fittipaldis Enkel Pietro hingegen ist dritter Pilot bei Haas, dem Team, mit dem er 2020 sein Formel-1-Debüt gab. Sein zweiter Neffe Enzo ist ein Fahrer in der Red Bull Academy. Fittipaldi ist nicht der einzige ehemalige Formel-1-Pilot, der in der Gegend des Gardasees lebt: Der Franzose Rene Arnoux wohnt in Desenzano.