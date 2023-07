Dieb tauschte Diamantring gegen billiges Imitat

Der Ring-Dieb konnte in einem Obus flüchten

Er flüchtet, wird dabei von Überwachungskameras gefilmt und sucht in einem Obus in Richtung Outletcenter dann das Weite. Was die Überwachungskameras auch verraten: Der Dieb war schon zwei Wochen vorher beim betroffenen Juwelier und ließ sich da bereits den Ring zeigen, um ein Imitat herstellen zu lassen. Ob er es dabei auch fotografiert hat? Dies war jedenfalls laut der Polizei auf den Videoaufnahmen so nicht erkennbar.