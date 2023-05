Salzburger Spielkarten-Dieb in Wien geschnappt

Wiener Betreiber kannten Geschädigten persönlich

Einen Teil der Karten verkaufte der 34-Jährige darauf im Februar an zwei Geschäfte in Wien. Als er aber Ende März erneut Ware anbot, schlugen die dortigen Geschäftsinhaber, die den geschädigten Salzburger Betreiber persönlich kennen und vom Einbruch erfahren hatten, Alarm und informierten die Polizei. Die Beamten hielten den mutmaßlichen Täter und seinen Begleiter, ein 24-Jähriger, in einem der Geschäfte in der Bundeshauptstadt an. Zudem konnten sie bereits ein Teil des Diebesguts vor Ort sicherstellen. Zunächst leugneten beide aber die Vorwürfe. Der Serbe gab an, dass es sich bei den Karten um eine eigene private Sammlung handle. Der Begleiter bestätigte dies.