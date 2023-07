Mega-Jackpot in USA: Eine Milliarde Dollar wartet

Lotto-Fieber in den USA: Der Jackpot der Lotterie Powerball ist auf eine Milliarde Dollar (etwa 890 Millionen Euro) angewachsen. Bei der Ziehung am Montag habe - zum 38. Mal in Folge - niemand die sechs richtigen Zahlen getippt, teilte die Lotteriegesellschaft mit. Die nächste Chance, den Jackpot zu knacken, besteht am Mittwochabend (Ortszeit, Donnerstagnacht MEZ). Auch als Österreicher kann man an der Ziehung teilnehmen.