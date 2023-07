Bahnt sich etwa Zoff zwischen Kylie und Khloé an?

Khloé spricht in Rätseln

Auf den diversen Bildern, die sie teilte, waren Sätze wie „Es braucht Gnade, um in grausamen Situationen freundlich zu bleiben“, oder „Verständnis erfordert Mitgefühl, Geduld und die Bereitschaft zu glauben, dass gute Herzen manchmal schlechte Methoden wählen“. Dies könnte darauf hinweisen, dass sie sich von Kylie hintergangen fühlt und nicht freudig einer baldigen Einigung entgegenfiebert, sondern nur machtlos dabei zusehen kann, wie die verhasste Kontrahentin den Platz in ihrer Familie zurückerlangt.