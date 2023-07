Hunderte Migranten in die Wüste vertrieben

„Wir haben nichts zu essen oder trinken. Wir sind in der Wüste“, sagte der 27-jährige Issa Kone zur Nachrichtenagentur AFP. Er gab an, mit Dutzenden anderen Personen aus Sfax in einem Bus in die Nähe der Grenze zu Algerien gebracht worden zu sein. „Agenten der Nationalgarde fassten uns in Sfax, nachdem sie in unser Haus eingebrochen waren.“ Angeordnet wurde die Vertreibung in die Wüste nach dem Tod eines 41-jährigen Tunesiers bei Auseinandersetzungen am Montag. Er wurde in der Hafenstadt erstochen, was für Empörung gesorgt hatte.