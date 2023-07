Westbahn könnte bald bis nach Vorarlberg fahren

Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 beabsichtigt der Betreiber auch die Strecke Wien-Innsbruck-Bregenz zu bedienen. Das berichteten am Samstag die „Vorarlberger Nachrichten“. Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch hatte dem Vorarlberger Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) am Donnerstag einen Besuch abgestattet, konkrete Pläne waren danach aber nicht bekannt geworden.