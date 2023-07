Wild-Gruppe will bis 2030 um 50 Prozent wachsen

Unternehmen erweitert an drei Standorten

Chef Wolfgang Warum verrät: „Derzeit sind im Haus 16 neue Projekte im Laufen, die einer strengen Geheimhaltung unterliegen.“ Und im Villacher Technologiepark soll ein neues Werk entstehen. „Aktuell arbeiten Architekten an einem Standort-Konzept“, erklären die drei Chefs. Angedacht sei, dass 100 Mitarbeiter in Entwicklung und Fertigung eingesetzt werden. In der Slowakei wurde die Produktionsfläche gerade verdoppelt. Auch der Standort Wien ist stark gewachsen. Erst kürzlich sei man in ein neues Gebäude in der Innenstadt übersiedelt. Das Ziel der Wild-Gruppe: „Wir wollen bis 2030 um weitere 50 Prozent wachsen.“