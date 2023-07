Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall in Taxenbach

Die drei Fahrzeuge waren in der Früh in einen Unfall in Taxenbach (Pinzgau) verwickelt. Laut Informationen des Roten Kreuzes wurde eine Person in ihrem Auto eingeklemmt, eine weitere wurde schwer verletzt. Sieben Unfallbeteiligte trugen leichte Blessuren davon. Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch Notarzt und Hubschrauber waren an der Einsatzstelle im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Taxenbach sowie der Löschzug Högmoos bargen die Unfallbeteiligten und sicherten die Unfallstelle.