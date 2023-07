McLaren steigt in die „Formel-1-Börse“ ein

Zehn Siege in zehn Rennen - an der Börse würde man die Performance von Red Bull Racing in der ersten Saisonhälfte als „Run-up“ oder „Aktienrallye“ bezeichnen. Während die „Bullen“ also nur eine Richtung kennen, jene nach oben, gibt’s im Kampf um den Titel „Best of the Rest“, so zumindest sagt es Mercedes-Teamchef Toto Wolff, „immer Ausschläge nach oben und unten“. Genau darin liegt heuer die Würze der „Königsklasse“. So erreichten Ferrari (Charles Leclerc), Aston Martin (Fernando Alonso) und Mercedes (Lewis Hamilton) jeweils zweite Plätze hinter dem überragenden Max Verstappen oder dessen Teamkollegen Sergio Pérez.