Bäcker-Legende mit 69 Jahren verstorben

Resch&Frisch hat laut eigenen Angaben in Oberösterreich 21 und in Salzburg neun Filialen. 135.000 Haushalte in Österreich und dem süddeutschen Raum werden monatlich mit Backwaren versorgt. Den Großteil des Geschäfts macht das Unternehmen mit der Belieferung von 2.500 Gastronomiekunden in Österreich, Deutschland und Italien. 2022 betrug der Gesamtumsatz 134,8 Mio. Euro.