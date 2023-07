Vollgas! Heute startet die große Rallye-Show

Cool in jeder Beziehung wird die große Opening-Rallye-Party Donnerstagabend in der Europa-Allee. Auf die Fans warten ab 19 Uhr alle Teilnehmer mit ihren Autos, die hautnah bewundert oder für Selfies, Autogramme etc. kontaktiert werden können. Fetzige Musik, Essen, Trinken und ein tolles Rahmenprogramm mit Zeremonienstart werden geboten. Zudem besteht für die Zuschauer die Möglichkeit, sich auch modisch mit der Rallye Weiz zu identifizieren. T-Shirts (30 Euro), Kappen (25 Euro) oder einfach ein schicker Poster können direkt vor Ort erstanden werden.