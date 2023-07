Gery Keszler fiel vor dem 60er in ein tiefes Loch

Sie kennen das bestimmt, liebe Leser, wenn man einen Menschen viele Jahre lang begleitet, dann kennt man ihn in nahezu alle Facetten. Dachte sich der Verfasser dieser Zeilen auch über den Protagonisten dieser Geschichte, Gery Keszler. Beim Life Ball gab es stets fast nur Ausnahmesituationen, viel Streit, darauffolgende Umarmungen und große Emotionen. Aber so wie in diesen Momenten hat man den Gründer des Vereins Life+ bestimmt noch nie erlebt.