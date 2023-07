13-Jähriger wurde von Jugendlichen ausgeraubt

Acht bislang unbekannte Täter werden beschuldigt am Dienstag um 17.45 Uhr auf der Fußgänger Brücke der Wagrainer Straße in Vöcklabruck einen 13-Jährigen umkreist, ihn am Verlassen der Örtlichkeit gehindert und in einem Maß eingeschüchtert zu haben, sodass dieser auf Verlangen Münzgeld in der Höhe von fünf bis zehn Euro übergab.