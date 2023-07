E-Bikerin stürzt von gesperrtem Weg 15 Meter ab

Mit Hubschrauber in die Klinik

Ihr Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. „Die Schwerverletzte wurde dann an Ort und Stelle vom Notarzt erstversorgt, von der Bergrettung Wörgl mittels Gebirgstrage geborgen und schließlich mit dem Einsatzfahrzeug zum Übergabeplatz für den Rettungshubschrauber gebracht“, so die Ermittler.