Polizei nimmt Jugendlichem (15) Gaspistole ab

Im Zuge einer Kontrolle in einem Innenhof eines Drogeriemarkts in Hallein entdeckten Polizisten, dass sich mehrere Jugendliche an dem nicht für den Verkehr zugelassenen Moped zu schaffen machten. Als die Jugendlichen die Polizeistreife wahrnahmen, flüchteten zumindest zwei der Burschen. Ein 15-jähriger Slowake blieb zurück. Im Zuge der Befragung gab er an, dass er beobachtet hätte, wie zwei Jugendliche im Begriff gewesen seien, ein Moped unbefugt in Gebrauch zu nehmen. Wie dieses aber in den Innenhof des Drogeriemarktes kam, konnte der Jugendliche nicht angeben, auch kenne er die beiden anderen nicht.