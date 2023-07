Held hat sich gemeldet: „Hatte Tränen in Augen“

Bekannte lasen in der „Krone“ über den Retter

Wie berichtet, übersah damals die Niederösterreicherin Manuela Müllner nach einer Kurve das Stauende und krachte in einen stehenden Lkw. Via „Krone“ suchte sie nach dem Mann, der sie und ihre zwei Buben aus dem Wrack geholt hatte und „sich so toll um meine Kinder gekümmert hat“. Bekannte machten Krainer-Franz auf den „Krone“-Bericht aufmerksam - „zuerst hab ich mir gedacht, meine Rinder sind ausgebüxt und deshalb sucht man mich“, lächelt der 55-Jährige.