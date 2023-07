Der Atem kann alles verändern

Persönliche Weiterentwicklung

Durch einen Freund kam der 38-Jährige schließlich vor rund zwei Jahren mit Atemtherapie in Berührung. „Er ist mir eine Weile in den Ohren gelegen, bis ich es probiert habe.“ Die erste Erfahrung war für René zwar entspannend, aber die besonderen Effekte, die sein Freund ihm beschrieben hatte, blieben vorerst aus. Dennoch fasste er den Entschluss, eine Atemausbildung auf Bali zu besuchen. „Ich habe bei ihm gesehen, welch positive Wendung sein Leben genommen hat. Das hat mich überzeugt“, berichtet der einstige Weltenbummler. In den ersten Wochen war er noch skeptisch, aber schon bald bemerkte er die gesundheitlichen Fortschritte. Nach und nach fiel der Druck von ihm ab und er konnte auch auf persönlicher Ebene viel über sich lernen. „Ich habe so vieles losgelassen und neue Facetten entdeckt, dass sich meine Perspektive komplett geändert hat“, erzählt er.