Auf der ganzen Welt zuhause

Der Vorarlberger „Way of Life“ mit „schaffa, schaffa Hüsle baua“ war für René nie eine Option. „Ich hatte als Jugendlicher schon Fernweh und war begeistert, wenn ich jemanden in Bregenz Englisch reden hörte“, erzählt er. Wie es das Schicksal so wollte, verliebte sich der damalige Bankangestellte in eine Norwegerin - und folgte ihr nach Skandinavien. Für René war es der Startschuss in ein Leben, das er sich immer erträumt hatte.